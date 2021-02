Burgemeester Noordoostpolder sluit weer woning: deze keer in Creil

Update Ashley (16) uit Creil kreeg een grote steen tegen haar hoofd: ‘Niet fijn om je dochter bloedend in de bus te zien zitten’

27 januari Ashley Over (16) uit Creil werd gisteravond rond 18.30 uur in Emmeloord geraakt door een grote steen toen zij in de bus zat van Kampen maar Emmeloord. Ze raakte kort buiten bewustzijn en belde daarna haar vader Jeroen (39) op. ,,Ik schrok me kapot.’’ De politie neemt de zaak hoog op.