Burgemeester sluit bedrijfspand bij grote controle bedrijventerreinen in Noordoostpolder

Burgemeester Roger de Groot van de gemeente Noordoostpolder heeft afgelopen week na een grote controle op bedrijventerreinen in de gemeente een pand waar mensen illegaal woonden laten sluiten. ,,We hebben een belangrijke stap gezet in strijd tegen de ondermijnende criminaliteit”, meldt de politie.

Onder meer de gemeente, politie, belastingdienst, douane en netbeheerder Aliander waren bij de controles naar illegale activiteiten bij bedrijven op de industrieterreinen betrokken. De actie maakt onderdeel uit van de strijd tegen ondermijning. Bij ondermijning vervaagt de grens tussen de boven- en onderwereld.

Elders ondergebracht

Zo’n tachtig bedrijven hebben onverwachts bezoek gekregen. In het door de gemeente gesloten bedrijfspand woonden meerdere mensen illegaal. Deze personen zijn elders ondergebracht. De gemeente brengt niet naar buiten in welke plaats het pand gesloten is.

Bij de controles zijn tevens enkele andere onregelmatigheden zijn geconstateerd. Zo voldeed een bedrijf niet aan de milieueisen. De werkzaamheden moesten per direct worden stilgelegd. Ook heeft de politie een persoon bij een bedrijfspand aangehouden die zich niet kon legitimeren en kwam de belastingdienst bij een paar bedrijven zaken tegen die ‘om een nader onderzoek vragen’.

Belangrijke stap

‘Afgelopen week hebben we een belangrijkste stap gezet gericht tegen de ondermijnende criminaliteit’, meldt Niels Bronkema, als agent werkzaam op de de industrieterreinen in Emmeloord, Espel en Tollebeek, op Instagram. ‘De meeste ondernemers konden de controles waarderen. Laat het ons weten al u weet heeft van ondermijnende criminaliteit bij u in de buurt. Dit mag uiteraard anoniem.’

Burgemeester Roger de Groot is tevreden na de controles. ,,Met de controle willen we de veiligheid van de bedrijventerreinen nog verder verbeteren en onze goedwillende ondernemers beschermen. De controle is goed verlopen, ook veel ondernemers hadden het goed voor elkaar”, benadrukt hij. De gemeente laat weten dat er in de toekomst vaker soortgelijke controles zullen zijn, ook wanneer er geen signalen zijn.