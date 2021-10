Burgemeester sluit bedrijfspand in Emmeloord na ontmanteling drugslab

Een deel van een bedrijfspand waar woensdag een drugslab is ontmanteld, mag het komende halfjaar niet betreden worden. Het exploiteren van een drugslaboratorium is een zware vorm van ondermijnende criminaliteit volgens burgemeester Roger de Groot en dus heeft hij het pand voor lange tijd laten sluiten.

De politie rukte woensdag massaal uit naar het bedrijfspand aan de Landbouwkade in Emmeloord. Er waren verschillende busjes aanwezig, waaronder van de brandweer en van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning bij Ontmanteling. De LFO wordt regelmatig ingezet als ergens een drugslaboratorium is aangetroffen. Een dag later bleek er daadwerkelijk een drugslaboratorium waar synthethische drugs werd vervaardigd, ontmanteld te zijn.

Geen aanhoudingen

De politie had een melding gekregen van een verdenking van een drugslaboratorium en nam daarna een kijkje bij het pand. Er waren tijdens de inval van de politie geen personen in het pand aanwezig en er zijn ook geen aanhoudingen verricht. Burgemeester De Groot heeft besloten om in elk geval het pand te laten sluiten.

De burgemeester mag in het kader van de Opiumwet een woning of bedrijfspand voor langere tijd sluiten als daar drugs of goederen bedoeld voor de productie ervan worden aangetroffen. De burgemeester zet dit middel in, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om een pand niet te sluiten. De gemeente laat weten dat dit belangrijk is omdat een drugslaboratorium brand- en explosiegevaar oplevert door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en veelal een gebrekkige elektrische installatie.

Meer drugspanden

Het is niet de eerste keer dit jaar dat de burgemeester van de gemeente Noordoostpolder een drugspand sluit. Eerder ging het vooral om woningen. Zo heeft de burgemeester van Noordoostpolder in maart een woning in Tollebeek laten sluiten waar de politie 170 hennepplanten had ontdekt. De woning werd voor drie maanden afgesloten.

