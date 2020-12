Burgemeester sluit woning in Bant na vondst 250 wietplanten

Burgemeester Jan Westmaas heeft besloten om een woning in Bant te sluiten waar eerder deze maand ongeveer 250 wietplanten zijn aangetroffen. In het pand mag de komende drie maanden niemand komen.

De politie deed op 10 december een inval in het huis aan de Korte Omgang in Bant. In de woning stonden rond de 250 planten en er hing nog wat hennep te drogen. Bij de inval is niemand aangehouden. De politie heeft enkele spullen in beslag genomen en de sloten van de woning vervangen.

Verhoogd brandrisico

Westmaas heeft vandaag bekendgemaakt het pand drie maanden te sluiten. Productie van drugs is in strijd met de Opiumwet en volgens de burgervader tast het de leefomgeving en het veiligheidsgevoel in de buurt aan als dit gebeurt vanuit woningen.

Bij de woning in Bant was er ook sprake van verhoogd brandrisico omdat de stroomvoorziening voor de kwekerij illegaal aangepast was.

Eerder dit jaar heeft de burgemeester een ander pand aan de Korte Omgang in Bant voor drie maanden gesloten, nadat er eind juni een hennepkwekerij met 385 planten werd opgerold.

Zwaarwegende argumenten

De gemeente Noordoostpolder meldt altijd of een woning of bedrijfspand voor langere tijd wordt gesloten als daar drugs worden aangetroffen, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen.

Vorige week besloot de rechter dat een moeder met haar minderjarige dochter toch mag blijven wonen in hun woning in Emmeloord nadat Westmaas de woning drie maanden had laten sluiten. De politie vond softdrugs in de woning. Volgens het Openbaar Ministerie handelde de 19-jarige broer van het meisje in drugs. De rechter oordeelde dat het persoonlijke belang van het 16-jarige meisje zwaarder moet wegen dan het belang van de burgemeester.

In de gemeente Noordoostpolder is dit jaar al zeker vijf keer eerder een drugspand gesloten. ,,Het is een speerpunt van de gemeente en politie geworden om iets te doen tegen de ondermijnende criminaliteit”, vertelde gemeentewoordvoerder Annemieke Reitsma eerder. ,,Handel in drugs en wiet kweken, zijn daar vormen van. De panden worden gesloten om rust te creëren in de buurt.”

Volledig scherm In beslag genomen spullen uit de woning in Bant. © De Stentor