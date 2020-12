Burgemeester Westmaas deelt bevindingen na onrustig jaar: ‘Noordoostpolder heel normale gemeente’

Ravage in dorpshuis van Espel na inbraak: ‘Hele gemeen­schap hierdoor geraakt’

1 december Dorpshuis ’t Mozaïek in Espel is doelwit geworden van een inbraak. De inbrekers lieten vrijdagnacht een ravage achter en de schade bedraagt duizenden euro’s. ,,Het is zuur, helemaal omdat dit gebouw van alle mensen in Espel is. De hele gemeenschap wordt hierdoor geraakt”, zegt Albert Dirkse, voorzitter van het bestuur van het dorpshuis.