Bus mijdt Kraggenburg door werk aan de weg

Wat gaat er gebeuren?

Tussen 3 september en 12 oktober worden meerdere werkzaamheden uitgevoerd. Fase 1 is het opnieuw asfalteren van de rotonde bij Kraggenbrug en het aanbrengen van een betonstrook aan de binnenkant. Op 17 september start fase 2. Hierin wordt de Kraggenburgerweg tot aan de Voorsterbrug opnieuw geasfalteerd en verbreed. In de slotweek wordt schade aan het wegdek van de brug hersteld.

Wat zijn de gevolgen voor de weggebruiker?

Aan doorgaand verkeer wordt geadviseerd om Kraggenburg te mijden en via Emmeloord, Marknesse of Vollenhove te rijden. Van 3 tot en met 14 september is de rotonde bij Kraggenburg afgesloten. Verkeer gaat het dorp in vanaf de Zuiderringweg, de Hertenweg en Voorstraat. Eruit gaat via de Dam en de busbaan naar de Zuiderringweg. Het industrieterrein is alleen vanaf Vollenhove bereikbaar via het Gesteente.

Van 17 september tot en met 12 oktober is het dorp en het industrieterrein bereikbaar vanuit Marknesse en Ens, via de rotonde. Naar Vollenhove rijden lukt niet, want de Kraggenburgerweg ligt eruit door werkzaamheden.

En het openbaar vervoer?