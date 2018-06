Buspassagier gaat meer betalen voor ritje in regio IJsselmond

Per 1 juli 2018 worden in delen van de drie provincies een aantal tarieven voor het openbaar vervoer verhoogd. ‘Dit is nodig vanwege de hogere kosten van het openbaar vervoer en de geleidelijke afbouw van kortingen op de nieuwe abonnementsvormen die in 2017 zijn geïntroduceerd’, meldt de provincie Flevoland.

De wijzigingen in abonnementen zijn groot. De leeftijdskorting van het IJsselmond Altijd Vrij-abonnement voor scholieren wordt bijvoorbeeld geleidelijk afgebouwd. Het leidt tot een prijsverhoging van ongeveer 10 euro per maand. Ook het 2-sterabonnement wordt met 11,1 procent verhoogd, wat voor jongeren tot 18 jaar zo’n 70 euro per jaar is.

Behapbaar

Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer Flevoland (ROCOVF) heeft zich verzet tegen de flinke prijsstijgingen. ,,We doen niet aan inkomenspolitiek, maar we kijken namens de consumenten of iets wel of niet acceptabel. Het moet wel behapbaar blijven en de tarieven moet niet ineens heel snel omhoog”, aldus voorzitter Douwe Halbesma.

'Noodzakelijk'

Flevoland vindt de prijsstijging noodzakelijk, om geen scheefgroei te laten ontstaan tussen de prijzen van de diverse abonnementen. De provinciale overheid erkent dat de prijsverhogingen gevolgen kunnen hebben voor de ‘minder draagkrachtige gezinnen met schoolgaande kinderen’: ,,De provincie heeft daar oog voor en zal met de gemeenten overleggen hoe dit effect voor minder draagkrachtige gezinnen opgevangen kan worden in het gemeentelijke armoedebeleid.” Flevoland bekijkt of en op welke wijze ze de extra kosten voor gemeenten kan compenseren.

Tarief