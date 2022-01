Buurtbewoner voorkomt erger: hij weet brand te blussen bij ongeval net buiten Emmeloord

Meer supermark­ten open op eerste kerstdag: ‘Het wordt steeds normaler’ (behalve op de Biblebelt)

44 procent van de supermarkten in Nederland gaat open op eerste kerstdag. Vijf jaar geleden was dat nog 20 procent. Dat blijkt uit cijfers van Openingstijden.nl. In onze regio zitten Deventer, Lelystad, Zutphen en Zwolle boven het landelijk gemiddelde. De Biblebelt blijft weinig heil zien in winkelen tijdens kerst: daar blijven veel supermarkten 25 en 26 december gesloten.

23 december