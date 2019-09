CDA Noordoostpolder pleit voor landelijke actie tegen zwerfafval: ‘Onbeschoft wat je langs de weg ziet liggen’

Noordoost­pol­der werkt aan verbod op lachgas bij evenemen­ten

24 september Het verkopen en gebruiken van lachgas bij evenementen en festivals wordt verboden in de Noordoostpolder. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders opgedragen dit verbod op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Ook wil de raad dat de gemeente in gesprek gaat met aanbieders van lachgas over terugdringen van de verkoop, met name aan jongeren.