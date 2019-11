Celstraffen geëist voor hennepteelt met duizenden planten in Emmeloord in Lelystad

Het onderzoek begon nadat één van de vijf verdachten enige tijd vermist was in januari 2018. De vermiste man werd na een week gevonden in Heerlen met in zijn auto diverse belastende documenten. Dit leidde op 9 februari tot het aantreffen van een in werking zijnde hennepkwekerij aan de Havenstraat in Emmeloord met 1800 planten. Ook werden er 10.000 stekken gevonden. Een maand later werd aan de Asfaltstraat in Lelystad een tweede kwekerij gevonden met ruim 5000 planten.

De bedrijfspanden werden volgens justitie via katvangers gehuurd. De panden werden vermomd zodat het leek alsof er normale bedrijven in de panden zaten. Zo was de dekmantel in Emmeloord een schoonmaakbedrijf. Het bedrijfspand in Lelystad was vermomd als een koelcelverhuurbedrijf. De panden werden ingericht in een aantal hokken waarin de planten in verschillende stadia werden gekweekt, zodat er wekelijks kon worden geoogst. De elektriciteit werd illegaal afgetapt; knippers werden vroeg in de ochtend of laat in de avond naar en van de kwekerijen gebracht. Gezien de professionele manier en de taakverdeling gaat justitie ervan uit dat hier sprake was van een criminele organisatie.