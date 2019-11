Celstraffen geëist voor tweetal na steekpartij om meisje in Emmeloord

Kluisjes­con­tro­le op scholen in Emmeloord: geen vuurwerk, wel beschim­meld brood

26 november Politieagenten hebben de afgelopen dagen op middelbare scholen in Emmeloord in kluisjes gezocht naar vuurwerk of andere gevaarlijke voorwerpen. Vuurwerk is niet gevonden in de kluisjes, wel beschimmeld brood en rotte wortels.