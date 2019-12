Celstraffen na steekpartij om meisje in Emmeloord

Slachtof­fers ‘voordeur­brand’ Emmeloord tasten in het duister

12:04 De bewoners van de woning aan de Deltastraat in Emmeloord, waar afgelopen nacht een brand heeft gewoed rond de voordeur, tasten in het duister. ,,We hebben geen idee wie dit heeft gedaan’’, zegt de bewoonster. De politie vermoedt dat er brandstichting in het spel is.