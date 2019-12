Celstraffen voor hennepteelt met duizenden planten in Emmeloord in Lelystad

Vier mannen uit Almere en één uit De Meern zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot drie jaar. De vijf mannen waren betrokken bij de teelt van ruim 7.000 hennepplanten in twee bedrijfspanden in Emmeloord en Lelystad. Daarnaast moeten de mannen samen ruim een half miljoen euro terugbetalen.

De grootschalige hennepteelt vond plaats in de periode van juli 2017 tot en met maart 2018. De mannen maakten deel uit van een criminele organisatie en huurden grote bedrijfspanden in Emmeloord en Lelystad.

De politie kwam de hennepkwekerijen op het spoor nadat één van de vijf verdachten enige tijd vermist was in januari 2018. De vermiste man werd na een week gevonden in Heerlen, met in zijn auto diverse belastende documenten. Dit leidde op 9 februari tot het aantreffen van een in werking zijnde hennepkwekerij aan de Havenstraat in Emmeloord met 1800 planten. Ook werden er 10.000 stekken gevonden. Een maand later werd aan de Asfaltstraat in Lelystad een tweede kwekerij gevonden met ruim 5000 planten.

Vermomming

De panden waren vermomd zodat het leek alsof er normale bedrijven in de panden zaten. Zo was de dekmantel in Emmeloord een schoonmaakbedrijf. Het bedrijfspand in Lelystad was vermomd als een koelcelverhuurbedrijf. Door ramen te blinderen en containers bij de panden te plaatsen, zorgden ze er bovendien voor dat niet meer goed naar binnen gekeken kon worden. Ook hingen ze de kwekerijen aan de buitenkant vol met camera’s en beveiligde een persoon met een vuurwapen het pand in Emmeloord.

Rolverdeling

De verdachten maakten alle vijf deel uit van de criminele organisatie, met ieder een eigen rol. Zo was de 51-jarige verdachte uit Almere de spil van de organisatie. Twee Almeerders van 36 en 32 jaar waren de ‘timmermannen’. Zij hebben de kwekerijen opgebouwd. Ze maakten met isolatieplaten verborgen ruimtes binnen de bedrijfspanden. De vierde verdachte zorgde als elektricien voor illegale stroomafname en de vijfde verzorgde de planten. Hij werd op heterdaad aangehouden in de kwekerij in Lelystad.

Vonnis