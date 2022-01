ChristenUnie-SGP Noordoostpolder stopt maand met alcohol drinken, zij het niet zonder slag of stoot

In Waterloop­bos gedumpte hond doet het goed bij gastgezin

Het gaat goed met de Mechelse herder die zondag is gedumpt in het Waterloopbos. De hond is op zijn plek in het gastgezin dat zich over hem heeft ontfermd, zegt Henk Smit, voorzitter van de Dierenambulance Noordoostpolder. „Het is lief en sociaal, ze zouden hem zo adopteren.”

