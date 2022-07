Circus Snor strijkt neer op camping in Kraggenburg

Circus Snor is naast een circus met professionals ook een plek waar artiesten in opleiding de kans krijgen zich te laten zien. Ook dit jaar zijn er volgens het circus weer ‘bijzondere artiesten’ te zien in de show, zoals jongleurs en acrobaten.

Het circus is opgericht door Jasper Riedeman. ,,Na bijna drie jaar kunnen we deze zomer eindelijk weer gaan toeren met een voorstelling. Hoewel het alternatieve workshopprogramma van afgelopen twee zomers ons in circussferen heeft gehouden, kan het niet op tegen een echte show in de circustent. We zijn dus blij dat we iedereen weer mogen verwelkomen en we kunnen ondanks de gezonde spanning niet wachten om weer op pad te gaan.”