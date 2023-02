COA wil centrum voor nareizigers in Noordoostpolder

Topdrukte: Kampen zamelt goederen in voor slachtof­fers van aardbeving

De inzameling van hulpgoederen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije bracht woensdagavond een aanzienlijke drukte teweeg in de Energiestraat in Kampen. Voor die locatie op het bedrijventerrein was toch maar gekozen, hoewel de organiserende Nebi-moskee aanvankelijk had gedacht om de hulpgoederen in het pand zelf aan het Bolwerk in te zamelen.

8:50