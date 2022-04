Coalitie Noordoostpolder lijkt niet radicaal te veranderen: ‘Keuze voor stabiliteit’

Noordoostpolder stevent af op een coalitie met Politieke Unie (PU), ChristenUnie-SGP en CDA. Dit is de eerste optie van de informateurs, de drie partijen zeggen op voorhand geen nee. Het betekent geen radicale koerswijziging. ,,Het is een keuze voor stabiliteit.’’

Het gaat om de huidige coalitie, min de VVD. Deze partij, met wethouder Hans Wijnants, heeft een zetel verloren en staat nu op drie. Politieke Unie was de grote winnaar in Noordoostpolder en klom naar zes zetels. Evenveel als ChristenUnie-SGP. Derde partij is het CDA met vijf zetels.

Niet vreemd dat informateurs Jan Westmaas en Andries van Daalen uitkomen op een coalitie met deze drie partijen, de grootste in de gemeente. De verkiezingsuitslag is geen reden om een ‘andere afslag’ te nemen, zei Westmaas dinsdagavond tijdens de presentatie van het informateursverslag. Wel moeten de drie partijen het eens zien te worden over ‘vernieuwende onderwerpen’ als de winkelopenstelling op zondag en het softdrugsbeleid, benadrukte hij.

Externe bestuurder

Een vierde wethouder is ‘in de basis’ niet nodig, vinden de informateurs. Denken de drie partijen hier anders over dan adviseren Westmaas en Van Daalen om een externe bestuurder aan te trekken. Dat is de eerlijkste optie, gezien het geringe verschil in zetels tussen PU, ChristenUnie en CDA.

Mochten de drie partijen toch met een vierde in zee willen dan komt ONS in beeld, menen de informateurs. Deze partij won een zetel en klom naar vier. Het zou een primeur zijn voor de lokale partij: voor het eerst in de coalitie. Volgende halte: de combinatie PU, CDA, ONS en VVD. Ook deze samenstelling doet recht aan de verkiezingsuitslag, meent Westmaas. ,,Het is iets meer rechts-liberaal.’’

Quote De kiezer heeft geen radicaal andere keuze gemaakt Marian Uitdewilligen , CDA

De vraag is of het zover komt, want in elk geval ChristenUnie-SGP en CDA lijken blij met de eerste optie. ,,De kiezer heeft geen radicaal andere keuze gemaakt’’, zei Marian Uitdewilligen (CDA). ,,Het is een keuze voor stabiliteit’’, stelde Sjoerd de Boer (ChristenUnie-SGP).

Bruisend uitgaansleven

Toon van Steen van de PU reageerde wat voorzichtiger, maar zei dat zijn partij deze optie eveneens als eerste wil onderzoeken. Kritiek was er ook. Wim van Wegen (D66) vindt deze samenstelling ‘té remmend op de ontwikkeling van de Noordoostpolder’. Hij vreest dat een bruisend uitgaansleven en een coffeeshop in dat geval aan de regio voorbij gaan.

Van Daalen werd tot slot aangewezen als formateur, hij plaveit de weg voor een inhoudelijk akkoord tussen de coalitiepartijen.