College NOP op cursus crisisbeheersing

Nu is wel geregeld dat de dienstdoende locoburgemeester de eerste burger vervangt bij afwezigheid, maar voor optreden in crisissituaties zijn de wethouders helemaal niet opgeleid, zo is recent gebleken. Daardoor zou burgemeester Harald Bouman het hele jaar door 24/7 beschikbaar moeten zijn voor als zich een crisis voordoet.

Crisismanager

De opleiding is speciaal gericht op het gebruik van bijzondere bevoegdheden. Dat kunnen reguliere zaken zijn, zoals iemand gedwongen laten opnemen in een psychiatrische instelling, of het als crisismanager leiding geven aan een gemeentelijk beleidsteam.

In september en november kruipt het college in de schoolbanken. Als dat eenmaal is gebeurd dan komt er een piketrooster, waarin wordt geregeld dat alle collegeleden beurtelings een weekend de bereikbaarheidsdienst op zich nemen. Zo kunnen ze allemaal ervaring opdoen.

Gedragslijn

Om te voorkomen dat iedereen zijn eigen lijn volgt wordt er ook een gedragslijn opgesteld die de crisischef van dienst als leidraad kan gebruiken, ‘passend bij de opvattingen van de burgemeester en het college’.