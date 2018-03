Collegepartijen Noordoostpolder boeken een zetel winst

,,De kiezer is tevreden over de samenwerking in het college en met de raad", concludeert Marian Uitdewilligen, fractie-voorzitter en lijsttrekker van het CDA. Die partij leverde weliswaar een zetel in, maar blijft met 6 wel de grootste partij en is dus in de formatiebesprekingen aan zet.

Logisch

Het lijkt Uitdewilligen, gelet op de uitslag 'logisch' om als eerste met de bestaande coalitie om tafel te gaan zitten. Wat overigens niet betekent dat dezelfde bestuurders terugkeren. Zo is al duidelijk dat Hennie Bogaards-Simonse (CDA) en Andries Poppe (CU-SGP) het pluche verlaten. Wethouders Wiemer Haagsma (PU) en Hans Wijnants (VVD) voerden elk de lijst aan van hun partij. Henk Suelmann (CDA) heeft niet laten weten niet meer beschikbaar te zijn als wethouder.

Oppositie

Ook de oppositie gaat er spoorslags vanuit dat de coalitie van de voorbije vier jaar er een nieuwe termijn aan vastplakt. ONS had gehoopt van 3 naar 4 zetels te gaan en daarmee een plek aan de onderhandelingstafel voor het college te bemachtigen. Die hoop heeft Berthoo Lammers direct na de uitslag al laten varen. Niettemin is hij best tevreden. ,,We hebben zo'n 300 stemmen meer dan de vorige keer. ONS heeft een mooie club en we zijn gemotiveerd om de komende vier jaar oppositie te voeren."

Datzelfde zegt Tjitske Hoekstra van SP die van 4 naar 2 zetels ging. ,,Vorige verkiezingen hadden we als SP landelijk een ongekend hoog aantal zetels", weet ze nog. Ze had gehoopt op drie zetels, maar zet ook met een tweemansfractie de schouders eronder.

Verdubbeling

Op links hadden PvdA en GroenLinks tot op heden een lijstverbinding, maar deze verkiezingen gingen ze elk hun weegs. Met succes voor allebei. Rien van der Velde vindt dat er niet te geringschattend gedaan moet worden over de verdubbeling voor de PvdA in Noordoostpolder van een naar twee zetels. ,,Dat zien we verder nergens in het land."

Wolk

Zijn voormalige fractiegenoot Hylke Hekkenberg lijkt op een wolk te zweven. ,,Sinds de oprichting van GroenLinks in Noordoostpolder hebben we hoogstens een raadslid gehad. Twee is voor ons een ongekend historisch lokaal hoogtepunt." Hekkenberg vindt dat met deze uitslag 'ook het klimaat wint'.

Landelijk gedoe

Bij D66 valt de uitslag rauw op het dak. Wim van Wegen had gehoopt op 3 zetels (1 zetel winst), realiseerde zich gaandeweg de avond dat behoud van 2 al heel mooi zou zijn, maar gaat uiteindelijk als eenpitter de raad in. Een bittere pil. Hij wijt het verlies aan het landelijke gedoe rondom het referendum én aan landelijk leider Alexander Pechtold. Die ervaart Van Wegen naar eigen zeggen steeds meer als een obstakel.

Nul