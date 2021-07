Commotie in centrum Emmeloord: brandweer gaat dakterras op na gevallen kitten

Aantal WW-uitkerin­gen daalt weer in deze regio, alleen Urk ziet werkloos­heid stijgen (maar heel licht)

17 juni Nederland kruipt weer uit de coronadip en dat is ook in deze (wijde) regio goed te zien. Het aantal WW-uitkeringen ligt in vrijwel alle gemeenten een stuk lager dan een jaar geleden. Met de Noordoostpolder, Steenwijk en Staphorst als uitschieters. Urk is de enige gemeente waar de werkloosheid steeg, al gaat het maar om weinig mensen.