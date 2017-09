Connexxion laat passagiers langs polderweg staan

Connexxion lijkt niet goed voorbereid te zijn op het nieuwe schooljaar. Op buslijn 141 van Emmeloord naar Kampen is het in de spits zelfs zo druk dat passagiers bij sommige haltes niet meer kunnen instappen en zodoende te laat op school komen. Connexxion geeft aan dat het om een proefweek gaat.

Half acht 's ochtends is steevast één van de drukste momenten in het openbaar vervoer, zo ook op de buslijn tussen Emmeloord en Kampen. Deze bus, 141, begint zijn rit op Urk waardoor de bus doorgaans al bijna vol in Emmeloord aankomt. En dan moet er nog naar Kampen gereden worden.

Drie jongens stappen in en vervolgens snel weer uit. Zij hebben geen trek in deze overvolle rit. ,,We pakken de volgende bus wel." Een aantal andere passagiers blijft ook in Emmeloord achter. Ditzelfde gebeurt in Ens. Passagiers die willen instappen kunnen er simpelweg niet meer bij. Een paar hebben er nog geluk, zij kunnen nog net naast de buschauffeur staan. Diezelfde chauffeur vraagt passagiers achterin de bus of ze nog wat verder naar achteren kunnen lopen. ,,Dan kunnen er nog meer mensen bij."

Extra bussen

Ondanks de drukte heeft busvervoerder Connexxion geen extra bussen tijdens deze 'spitsrit' ingezet, terwijl dit tijdens eerdere schooljaren wel gebeurde. ,,We hebben geen inzicht in de roosters van leerlingen en we weten aan het begin van het schooljaar dus nog niet wie op welk tijdstip de bus neemt", laat een woordvoerder van Connexxion aan De Stentor weten. ,,We moeten kijken hoe het zich ontwikkeld."

Uiterste best

Connexxion geeft aan te gaan kijken op welke plekken de gewenste versterking nodig is om zodoende de drukte in de bussen te verminderen. ,,We gaan hier onze uiterste best voor doen."