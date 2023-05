Conny Godefroy nieuwe voorzitter van ONS Noordoostpolder Emmeloord

Gemeente wil Bovenhaven­vil­la juist wél weer terug hebben: ‘Niet met deze shit blijven zitten’

De gemeente Kampen wil dat de in 2020 gesloopte villa aan de Boven Havenstraat terugkeert in het nieuw te bouwen Bovenhavenkwartier. Opvallend, omdat projectontwikkelaar Mateboer de ooit roemruchte en gekraakte villa inmiddels heeft geschrapt uit de plannen. Zo zouden de zichtlijnen in het gebied beter tot hun recht komen.