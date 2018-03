Consternatie in Emmeloord door rokende auto

Vermiste Ewa Reszka (41) liet koffers achter in hotel

23 maart De politie in Polen is nu ook een onderzoek gestart naar de vermiste Ewa Reszka (41). De Poolse vrouw werkte in Kraggenburg en is sinds 8 maart spoorloos. Haar spullen liet ze achter in haar hotelkamer. Medio maart verspreidde de Nederlandse politie een opsporingsverzoek. Dat heeft nog niets opgeleverd.