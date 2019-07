Consternatie in seniorenflat Emmeloord door haperende lift

Eerst was het woensdag haar 89-jarige buurvrouw, een dag later zat Ria Klaver (68) zelf vast in de lift van haar seniorenflat. Ook om zes uur ’s middags, toen ze de post wilde gaan halen. Twee keer consternatie in de Westertoren aan de Emmeloordse Zuiderkade en dus zit de schrik er goed in. „Ik vertrouw dat ding voor geen cent meer. Voorlopig stap ik er niet in, ook niet als ’ie is gemaakt.”

Anderhalf uur zat haar buurvrouw vast in de snikhete lift, voordat ze er door een paar stoere brandweermannen via het plafond uit kon worden getild. Uitstappen ging niet, want de lift hing precies tussen twee etages in. Het was Klaver zelf die haar ontdekte. „Ik kwam terug van boodschappen doen en iedereen zei: de lift doet het niet hoor. Toen heb ik luidkeels gevraagd of er iemand in zat. En er kwam antwoord. Gelukkig is de buurvrouw nogal een nuchter type.”

Noodknop

Waarom dan niet de noodknop gebruikt? „Die heeft ze niet gezien. Ik een dag later ook niet”, zegt Ria Klaver. Want toen overkwam haar vrijwel op hetzelfde tijdstip precies hetzelfde. „Ik stapte er in en dacht nog: je zal toch vast komen te zitten. Vervolgens hoorde ik bonkende geluiden en wist ik dat het foute boel was. Ik ben hard op de deuren gaan bonzen en gelukkig was er iemand in de kelder bezig die het hoorde.”

Nu duurde het maar een half uur voordat ze kon worden bevrijd. Anders dan haar buurvrouw kon Ria Klaver wel gewoon uitstappen. Paniek heeft ze niet gevoeld. „Dat helpt niet. Ik dacht gewoon: dit is mijn lot voor het komende uur. Gelukkig had ik een flesje water bij me.”

Vertrouwen

Geen van beide oudere dames hield iets aan het voorval over. Behalve dan een geschonden vertrouwen in de techniek van een lift, dat volgens Ria Klaver wel even tijd nodig zal hebben om te herstellen.

Hitte

Volgens secretaris Hans Gast van de Vereniging van Eigenaren waren er de afgelopen tien jaren geen problemen met de lift in de flat met koopappartementen, die voornamelijk door senioren worden bewoond. „Dit is volgens de monteur het gevolg van extreme weersomstandigheden. Het komt op dit moment overal voor. Als dingen heel warm worden gaan ze haperen. Ze proberen nu de storing uit te lezen uit het systeem”, aldus Gast. Totdat die met zekerheid is opgelost blijft de lift nu buiten gebruik.

Liftbesturing