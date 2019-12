Consultatiebureaus sluiten in de dorpen in Noordoostpolder, is er een alternatief?

De consultatiebureaus in Creil, Ens en Marknesse gaan op slot. Ouders met jonge kinderen moeten vanaf 1 januari naar Emmeloord voor een afspraak met een jeugdarts of verpleegkundige. Het consultatiebureau in Tollebeek sloot half november. Voor de vestigingen in de andere zes dorpen viel jaren geleden al het doek. Het landelijk tekort aan jeugdartsen is de oorzaak voor de recente sluitingen. ,,De jeugdarts wordt zo efficiënt mogelijk ingeroosterd’’, zei Marie-José Jacobs van Zorggroep Oude en Nieuwe Land onlangs tegen deze krant.

Wensen van ouders

Christen-SGP en het CDA leggen zich hier niet bij neer. Beide partijen vragen zich af of er alternatieve mogelijkheden zijn voor ouders in de dorpen. En riepen de gemeente maandagavond per motie op om daar onderzoek naar te doen. ,,Wat zijn de wensen van de ouders?’’, vroeg Hendrik Jan Lambregtse (ChristenUnie-SGP) zich daarbij af. Beide partijen wilden tot nieuwe afspraken komen met Zorgroep Oude en Nieuwe Land.

Dat laatste gaat niet gebeuren. Volgens wethouder Marian Uitdewilligen is er geen reden toe. De sluiting van de consultatiebureaus leidt niet tot een afname van vaccinaties en andere bezoeken, zei ze. Het centraliseren van de consultatiebureaus zou veel ouders zelfs beter uitkomen. De vestiging in Emmeloord kan namelijk op alle dagen van de week worden bezocht. Wel is Uitdewilligen bereid om met de zorggroep en Dorpsbelangen in het gebied in gesprek te gaan over bijvoorbeeld voorlichting in groepen. ,,Om tegemoet te komen aan de wens van de ouders om elkaar te blijven ontmoeten’’.

Quote Ik vond het lastig toen het consulta­tie­bu­reau uit Luttel­geest vertrok Gonny Schot, CDA Noordoostpolder

Daarmee ging ze in op een punt van Gonny Schot (CDA). ,,Ik vond het in het begin lastig toen het consultatiebureau uit Luttelgeest vertrok’’, zei ze. ,,Ik kon er met de kinderwagen naartoe lopen, ik sprak met andere ouders in de wachtkamer’’. Het zou mooi zijn als juist dat aspect, de ontmoeting, behouden kan blijven, gaf ze aan. ,,Wij vinden dat er laagdrempelige dingen moeten worden georganiseerd in de dorpen’’.