Corona na brand nieuwe klap voor vakantiepark Eigen Wijze in Bant: ‘We blijven altijd positief’

26 april Is dit wel echt? Geen photoshop? Dat moeten meer mensen gedacht hebben bij het zien van beelden van een enorme boodschap in een tulpenveld in de Flevopolder. Maar kweker Joris Schouten (31) heeft ‘m toch écht tussen de bloemen laten aanbrengen. Flink wat werk, maar dat was het waard. ,,Dit is een steun in de rug in zware tijden.’’