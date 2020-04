Corona treft gehandicaptenzorg in Emmeloord, landelijk drie doden bij Philadelphia

DRAFSPORT Pikeur Hans Crebas kan zich nog gewoon uitleven op de drafbanen van Zweden

27 april Waar in Nederland de complete sportwereld stilligt, knallen de koersen in Zweden in volle draf door. Met ex-polderbewoner Hans Crebas als rijzende ster op de sulky achter prijzenpakker Inez Alki. ,,In Zweden gaan we ‘losjes’ om met corona, hoewel hier de sportwereld ook stil ligt. Op de drafsport na, want die is aangemerkt als ‘arbeidsplaats’. We koersen zonder publiek en houden genoeg afstand.’’