Corona treft spelers van La Mascotte in Emmeloord, gaat de première nog wel door? ‘Schrik zat er goed in’

Appartemen­ten voor 150 arbeidsmi­gran­ten op erf in Creil: ‘Geen grote weerstand’

Een voormalige boerderij in Creil is in beeld voor het huisvesten van 150 arbeidsmigranten. De gemeente is akkoord, bij omwonenden is er ‘geen grote weerstand’. De initiatiefnemers hebben een tweede locatie op het oog in de Noordoostpolder.

3 oktober