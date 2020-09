Corona-uitbraak bij revalidatiecentrum in Emmeloord: medewerkers en revalidanten besmet

In De Schakel krijgen personen herstelzorg na bijvoorbeeld een operatie, val, beroerte of longziekte. ,,We hebben per direct de maatregelen aangescherpt en alle betrokkenen op de hoogte gebracht. Besmettingen vinden plaats in heel Nederland. Dit kan ook binnen onze deuren gebeuren. Je hoopt het natuurlijk niet en doet er zoveel mogelijk aan het te voorkomen”, zegt Albert Hilvers, bestuurder van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

Opnamastop

Alle revalidanten die in De Schakel verblijven en medewerkers die hebben gewerkt in de periode van besmetting en klachten hebben, zijn getest. Medewerkers van De Schakel zijn gestopt met dienstverlening aan huis zolang er onduidelijkheid is over alle uitslagen. Ook worden er voorlopig geen nieuwe mensen opgenomen.

De bezoektijden worden vooralsnog niet aangepast, wel is er per persoon nog maar één bezoeker per dag welkom. De behandelaren passen de behandelingen aan en waar nodig gebruiken zij persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voorbereidingen

Een speciaal crisisteam is volgens bestuurder Albert Hilvers al maanden actief met voorbereidingen en uitvoeren van maatregelen in lijn met de richtlijnen van het RIVM en de GGD. ,,We hebben de taak om te zorgen voor voldoende preventieve maatregelen om besmetting zo veel als mogelijk te voorkomen. Anderzijds zijn we verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg en behandeling in de regio.”