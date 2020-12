Corona-uitbraak bij Talma Hof in Emmeloord houdt aan, twee bewoners overleden

Eerste coronabe­smet­ting bij Zorggroep Oude en Nieuwe land in Emmeloord

3 april Een bewoner van verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord is positief getest op het coronavirus. Het is de eerste bewoner van Zorggroep Oude en Nieuwe land, met locaties in Noordoostpolder, Steenwijkerland en op Urk, waarbij het virus is vastgesteld.