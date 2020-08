‘Creatieve camping’ in Kraggenburg is groot succes: Kallumaan komt in 2021 terug

Pop-up camping Kallumaan in Kraggenburg krijgt volgend jaar vrijwel zeker een vervolg. De eerste, in korte tijd opgezette, editie van deze zomer was een groot succes. ,,We zaten twee maanden bijna helemaal vol’’.

De laatste gasten hebben maandag recreatieterrein Netl verlaten, de afbouw is begonnen. Kallumaan zit er op voor dit jaar. De ‘camping met festivalsfeer’, zoals een bezoekster het in juli in deze krant noemde, geldt als vervanger van Wildeburg. Dit razend populaire festival vond van 2016 tot en met 2019 bij Netl plaats, maar corona stak er dit jaar een stokje voor.

‘Creatieve camping’

Netl en Kultlab, organisator van Wildeburg, staken de koppen bijelkaar en besloten een ‘creatieve camping’ op te zetten. Dat moest snel. ,,We hoorden begin juni pas dat het mocht en gingen begin juli open’’, zegt Nienke Feddes van Netl. Op de voormalige golfbaan van het recreatiegebied werden vervolgens 150 kampeerplekken geschapen. ,,Het is best heftig om in korte tijd een camping vol te krijgen, maar het ging heel goed‘’, zegt Feddes. ,,De afgelopen twee maanden zaten we bijna helemaal vol’’.

Zoals er bij Wildeburg geen strakke scheiding is tussen camping en optredens, is Kallumaan een camping met workshops, optredens en ander vertier. Géén festivalcamping, zeiden Feddes en Maurice van de Berkt van Kultlab eerder tegen deze krant. ,,,Het is een familiecamping. Feesten is hier echt niet de bedoeling.”

Kallumaan profiteerde van het mooie weer en het feit dat veel Nederlanders door corona in eigen land vakantie vierden, meent Feddes. ,,Ik denk dat veel mensen Nederland hebben herontdekt.’’ Het succes van de pop-up camping betekent overigens niet dat de Netl-kas deze zomer flink is gespekt, zegt ze. ,,Het is niet te vergelijken met wat we hier normaal gesproken doen. Maar het is fijn om met iets positiefs bezig te zijn’’.

Bruiloften

Het moet raar lopen wil Kallumaan volgend jaar niet terugkomen, zeggen Feddes en Van de Berkt. ,,Hopelijk hebben we volgend jaar weer bruiloften en evenementen bij Netl. We zien wel hoe we Kallumaan dan inpassen.’’ Van de Berkt: ,,Of Wildeburg en Kallumaan tegelijk kunnen plaatsvinden? Dat moeten we onderzoeken, maar we vinden er vast iets op.’’