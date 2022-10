‘Crisisfonds’ van half miljoen in de maak in de Noordoostpolder voor maatschappelijke instellingen

We leven in onzekere tijden, ziet ook de Noordoostpolder. Daarom grijpt zij de begroting tot en met 2026 onder meer aan voor een crisisfonds voor maatschappelijke instellingen. De gemeente kan ‘vastgesteld beleid’ uitvoeren en voorzieningen op peil houden. ‘Maar het is een lastige opgave.’

In een persbericht over de begroting geeft de gemeente een flinke lijst met voorbeelden die de tijden onzeker maken: ‘De effecten van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, energieschaarste, stikstofproblematiek, asielzoekersvraagstuk, wonen.’ De gevolgen raken iedereen, zegt wethouder Sacha Werkman: met deze begroting probeert de Noordoostpolder ‘zoveel mogelijk voor iedereen te doen’.

‘Den Haag lijkt instellingen te vergeten’

Een voorbeeld is een crisisfonds van 500.000 euro, ‘om instellingen met een maatschappelijke impact daar waar nodig in stand te kunnen houden’. De wethouder merkt op dat inwoners vanuit Den Haag een gedeeltelijke tegemoetkoming ontvangen, terwijl verenigingen en maatschappelijk instellingen vergeten lijken te worden.

De gemeente komt ook met minder goed nieuws: om de afvalstoffenheffing ‘kostendekkend’ te maken, stijgen de lasten voor inwoners: 12,6 procent voor meerpersoonshuishouden. Vorig jaar is er in de Noordoostpolder voor één jaar extra korting gegeven. Daardoor is de stijging nu nog wat hoger, gemiddeld 22 procent. Wethouder Werkman: ,,Als we nu wederom korting geven, wordt het verschil de komende jaren alleen maar groter.”

Grote projecten

Dankzij opgebouwde reserves kan de gemeente wel doorgaan met grote projecten: de VO-campus, de Bosbadhal, het mobiliteitsplan. Een besluit daarover ligt nog bij de raad, maar het geld is in de begroting voor 2023-2026 wel alvast ‘geoormerkt’. Verder wil Noordoostpolder bestaande gebouwen verduurzamen. ‘Waar het kan worden energiekosten omgezet in investerings- en onderhoudskosten.’

Een algemener probleem is dat er vanuit Den Haag minder structureel geld wordt verwacht, maar dat het vaker incidenteel zal zijn. Dat is lastig structureel beleid maken, schrijft de gemeente dan weer. Wel heeft Noordoostpolder de landelijke maatregelen, zoals het prijsplafond voor energie, verwerkt in de nieuwe begroting.