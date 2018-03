D66 blaast spoorlijn door Noordoostpolder nieuw leven in

80 schapen op nachtelijk avontuur in Kraggenburg

13:38 Een bijzonder straatbeeld in Kraggenburg afgelopen nacht. De politie ontving een melding dat er een stuk of 80 schapen los zouden lopen in het dorp. De beesten moesten tot zondagmiddag op het voetbalveld blijven, daarna konden ze weer naar hun eigen wei.