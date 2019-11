Damtalent Matheo (10) uit Emmeloord hoort nu ook bij de wereldtop

Dorpsbelan­gen Bant gooit handdoek in de ring in kwestie mestsilo’s

5 november Als het gaat om de strijd tegen de zes mestsilo’s die worden gebouwd in het dorp, gooit Dorpsbelangen in Bant de handdoek in de ring. ,,We hebben niet de illusie dat hier voor ons nog wat te halen valt”, zegt voorzitter Arjan Dunnewind. Nu de bezwaarprocedure achter de rug is houdt het voor de belangenvereniging op. De hele kwestie heeft volgens hem het vertrouwen in de gemeente geweld aangedaan.