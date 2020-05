De 10e verjaardag van Piet uit Espel werd verstoord door de oorlog, zijn 90ste door corona

StEP-voorzitter Peter Ton : ‘StEP onwaardig om nu al de handdoek in de ring te gooien’

9 mei Het jaar 2020 opgeven voordat het voorbij is? Geen denken aan voor de Stichting Evenementen Promotie Noordoostpolder. Alle grote festivals in de Noordoostpolder zijn weliswaar geschrapt door de coronacrisis, maar voorzitter Peter Ton hoopt nog altijd publiek en sponsors iets moois te bieden in het jubileumjaar. ,,Het zou StEP onwaardig zijn nu al de handdoek in de ring te gooien.’’