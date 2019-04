De angst voor afslag Lidl in Emmeloord blijft

Nieuwe riolering, nieuw asfalt, vrijliggende fietspaden, wat meer groen, allemaal prima vindt de Nagelerstraat en omgeving. Maar bewoners en bedrijven blijven die afslag voor de Lidl, net voor de Nagelerbrug, vrezen. De Socialistische Partij voert er sinds 2008 met enige regelmaat actie. Tot een structurele oplossing heeft dat niet geleid. Auto's die willen afslaan naar de supermarkt, houden het achterop komende verkeer dat rechtdoor wil op. En soms moeten auto's in de remmen omdat op hetzelfde punt fietsers, voetgangers en rolstoelers en scootmobielers willen oversteken. In de directe omgeving wonen veel ouderen. Er zijn seniorenwoningen, ouderenappartemensen en zorgcomplexen. De gemeente hoopt met een wat bredere middenberm, een verbod om vanaf de Lidl de Nagelerstraat op te rijden en een kleine verhoging in de weg, de veiligheid voor overstekers te verbeteren. Er zijn weinig mensen die erin geloven, bleek woensdagavond toen de gemeente de nieuwe Nagelerstraat presenteerde.

Stoplichten

,,De auto heeft nog steeds keihard voorrang. Ik vrees het ergste. Er moeten gewoon stoplichten komen”, zegt Theo Elsschot. Hij weet nog dat de SP -de afdeling Noordoostpolder was toen nog in oprichting- daar zijn eerste actie voerde. Sindsdien keerde de partij regelmatig terug bij de oversteekplaats. Elsschot zit niet meer bij de SP, maar houdt de situatie wel in de gaten. ,,Het blijft echt levensgevaarlijk. En het is echt een druk punt. Ik denk dat er op een zaterdag bij de Lidl en op de Zuiderkade meer mensen komen dan in de Lange Nering.”

Volledig scherm Theo Elsschot. © Dik van Herwaarden

Camera's

,,Het staat nu al vaak helemaal vast op de Nagelerstraat met auto's die naar de Lidl willen. Ik vrees dat dat niet verbetert”, zegt bewoonster mevrouw Luchtmeijer. En nog een nadeel: ,,Als ik straks naar de Lange Nering wil lopen, moet ik vier keer oversteken.”

Gemeentelijk projectleider Jan Kragt denkt dat de vrees ongegrond is. ,,Er is uitgebreid onderzoek geweest. Er hebben camera's gehangen. Het wordt echt veiliger voor mensen die willen oversteken. En de straat wordt een stuk mooier. Maar het blijft een drukke verkeersweg. Het is geen woonstraat”, aldus Kragt. De gemeente is nog in overleg met busvervoerder Connexxion over het al dan niet handhaven van de bushalte op de Nagelerstraat. Het busstation op de Deel is immers vlakbij en er zijn maar weinig mensen die gebruik maken van de halte.

Dramatisch

Wilma Guldemond is ook een SP-actievoerster van het eerste uur. Volgens haar is er geen overleg geweest met bewoners en bedrijven in de buurt. ,,Dat is heel slecht. We zijn heel boos.” En over de oversteek bij de Lidl: ,,Ik vind het dramatisch.”

Volledig scherm Wilma Guldemond. © Dik van Herwaarden

Veiliger