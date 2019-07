De Deel in Emmeloord wordt niet Noest, maar Bruut!

Alles leek in kannen en kruiken, maar in september vorig jaar gaven de plannenmakers van het eerste uur hun opdracht terug omdat er te weinig ruimte zou zijn voor aanpassingen in de opzet van de architecten. De gemeente ging in gesprek met de nummer twee op de lijst van belangstellenden, Italiaans restaurant Da Enzo, maar ook die ondernemer trok zich terug. Maar nu is diezelfde ‘Da Enzo’ weer in beeld, want Jarno van den Berg is bedrijfsleider van dat restaurant. Collega Rudi van der Graaf is momenteel nog sous-chef bij het Van der Valk restaurant in Emmeloord, samen gaan ze ‘Bruut!’ straks exploiteren. ‘Door Jarno en Rudi’ is de ondertitel van de onderneming. Het duo kiest overigens alleen voor horeca; de mogelijkheid van de gemeente om ook detailhandel in het paviljoen mogelijk te maken leggen de twee horeca-ondernemers naast zich neer.