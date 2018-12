De gordijnen kunnen weer open bij boer Wim uit Marknesse: ‘Ik heb de hoofdprijs te pakken’

Vanaf Tweede Kerstdag tot en met Oudjaarsdag presenteren we elke dag de beste verhalen die wij bij de Stentor in 2018 hebben gemaakt. Geselecteerd door de redactie: de 18 beste verhalen van 2018. Vandaag Boer Zoekt Vrouw: hoe Wim uit Marknesse en Marit uit Nunspeet de liefde vonden (en half Nederland daarvan getuige was).

De achterdeur staat open, op de mat een paar witte klompen met bloemen en vlinders. ,,Gekregen van mijn vriendinnen voor mijn verjaardag. Dat leek hen wel zo handig op de boerderij.’’ Marit trekt ze aan en showt het resultaat trots aan haar vriend Wim Droog. Hij schiet in de lach. ,,Klompen zijn altijd handig op de boerderij. Of wit nu zo slim is met al die klei hier... Nou ja, ze zijn wel supertof.’’

Witte klompen met vlinders, roze bloemen op de vaas en pepernoten bij de koffie; niets is meer hetzelfde op de boerderij van Wim Droog aan de Sloefweg in Marknesse sinds de zinderende, zonovergoten zomer.

De 28-jarige boer Wim zocht een vrouw en vond die in de even oude arts Marit. Miljoenen kijkers zagen zondagavond in de laatste aflevering van het razend populaire Boer zoekt Vrouw dat de twee nog altijd een setje zijn. Het tv-programma zette beide levens op de kop, de verschillen lijken op het eerste gezicht groot. De rustige Wim die Marknesse groot genoeg vindt en de outgoing Marit die in het centrum van Den Haag woont en het liefst wil reizen, de wijde wereld intrekt. Daar waar hij probeert het beste uit zijn gewas te halen, probeert zij mensen beter te maken. De verschillen blijken allemaal overbrugbaar.