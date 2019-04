De tulpen bloeien! Flevoland maakt zich klaar voor (vroege) invasie van toeristen

De provincie is klaar om tienduizenden bezoekers te ontvangen. Terwijl het tulpenseizoen pas over ruim een week echt losbarst in de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland. Is het erg? ,,Helemaal niet", zegt Herman Vermeer. Hij is voorzitter van de Tulpenroute Flevoland in de wijde omgeving van Dronten. ,,Wij hebben geleerd om de verwachtingen te managen. Nu bekend is dat de tulpen eerder bloeien, zeggen wij tegen toeristen: Kom alvast. De routes zijn uitgezet, berijdbaar en veilig.”