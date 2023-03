Defensie haakt mogelijk aan bij hypermodern testcentrum in Marknesse

Deltion Zwolle stopt stages bij KLM-loun­ge na klachten over grensover­schrij­dend gedrag: 'Voor ons rode vlag’

Mbo-school Deltion in Zwolle haalt per direct studenten van de opleiding Luchtvaartdienstverlening terug van hun stage bij een KLM-lounge op Schiphol. Aanleiding zijn signalen over ‘onvoldoende begeleiding en pest- en roddelgedrag’, laat de school weten.