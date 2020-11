Definitief appartementen en winkels aan De Boei in Emmeloord

Cateringbe­drijf uit Bant start met commer­ciële teststra­ten: ‘Verzorg liever feesten en partijen’

26 oktober Henk Slump, eigenaar van Slump Catering & Events, is samen met een andere ondernemer begonnen met coronateststraten in Bant, Biddinghuizen en Zwolle. ,,Ik verzorg liever feesten en partijen, maar het is fijn om in deze tijd iets nuttigs te doen”, zegt Slump.