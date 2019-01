Definitieve doorstart failliete polikliniek Emmeloord

In de polikliniek wordt sinds 6 december geen zorg meer verleend. Het gebouw aan de Urkerweg is gesloten. De oorzaak is het faillissement van zorgverlener MC Groep eind oktober. Al snel toonde de Antonius Zorggroep interesse in het overnemen van de zorg in Emmeloord, maar een definitief akkoord bleef uit. Patiënten waren verbijsterd over de voor hun plotselinge sluiting van de poli.