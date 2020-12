Deze kerstboom uit het Kuinderbos schittert bij Tweede Kamer: ‘Mooie afleiding in crisistijd’

VideoBoswachter Harco Bergman heeft vanochtend een grote kerstboom van zo’n negen meter hoog uit het Kuinderbos bij Bant gehaald die komt te staan in de ontvangsthal van de Tweede Kamer. ,,Dit is een mooie afleiding voor parlementariërs in crisistijd”, zegt hij. Het is nog onduidelijk of er de komende jaren ook zo’n grote boom in Den Haag staat.