Deze kever is de schrik van elke aardappel­boer

VIDEOOnrust in Onna: in het dorp bij Steenwijk krioelen de afgelopen dagen ineens veel coloradokevers. Bewoners vinden het insect - dat zich verlekkert aan de aardappelplant - op fietspaden, bij sloten en in tuinen: ,,In een week of twee vreten ze al je planten op.”