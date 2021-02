Deze schooldirecteur uit Emmeloord vindt doorgaan eindexamen onverantwoord: ‘Diploma wordt meer symbool dan prestatie’

Sla de eindexamens over en geef leerlingen geen versoepeld ‘coronadiploma’. Die oproep deed locatiedirecteur Mark Brijan van de Bonifatius-mavo in Emmeloord in een brief aan onderwijsminister Arie Slob. Hij krijgt bijval van andere directeuren, maar de minister besluit anders. ,,Verbazingwekkend, want het doet geen recht aan leerlingen en docenten.”