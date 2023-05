Deze villa bij Emmeloord is een hit op Funda: ‘Het heeft vrijwel alles waar een koper naar op zoek is’

De amateur­trai­ner is aangescho­ten wild: ‘Denk beter na of je bij elkaar past’

Wat is er toch aan de hand in het regionale amateurvoetbal? Sinds begin februari werden rond Apeldoorn, Deventer en Zwolle al 16 trainers tussentijds weggestuurd, of ze hielden de eer aan zichzelf. „Clubs en trainers moeten eerst eens goed nadenken of ze wel bij elkaar passen.”