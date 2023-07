Diefstal en vernielingen bij camping Oosterzee

Burgemees­ter sluit drugspand in Emmeloord: ‘Noodzake­lijk om in te grijpen’

Burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder heeft een woning aan de Herculesstraat in Emmeloord laten sluiten nadat er een partij hard- en softdrugs is aangetroffen. ‘Ik vind het noodzakelijk om in te grijpen’, zegt De Groot in een persbericht.