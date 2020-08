Dierenkliniek Emmeloord vindt vreemde inhoud in buik van patiënt: hond sterft

Burgemees­ter sluit supermarkt in Emmeloord vanwege aangetrof­fen kogelgat

14 augustus De supermarkt waar donderdagochtend in een winkelruit een kogelgat werd aangetroffen, is vandaag op last van burgemeester Jan Westmaas gesloten. De supermarkt aan de Moerasandijviestraat in Emmeloord blijft twee weken dicht.