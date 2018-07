Dieseldieven slaan opnieuw toe in Noordoostpolder: 'Ik ben 800 tot 1000 liter kwijt'

De dieseldieven die in de Noordoostpolder actief zijn hebben opnieuw hun slag geslagen. Dit keer was boer Sjoerd Blom uit Rutten het slachtoffer. Afgelopen zaterdag zag hij dat zijn dieseltank honderden liters leger was.

Zaterdag wilde Blom wat diesel uit zijn tank halen om een auto van kennissen bij te vullen. Tot zijn verbazing zag hij echter dat de tank een hoop liters diesel kwijt was. ,,Er zat 800 tot 1000 liter in en dat is weg. Dat kost mij zo'n 1200 euro, op wie ga ik dat verhalen?"

Het is voor Blom de eerste keer dat de dieven bij hem toe hebben geslagen, maar op andere plekken in de Noordoostpolder is dit al vaker gebeurd. In Creil, Rutten en Espel zijn diverse gevallen bekend van dieseldiefstal. Dit ging voornamelijk over beregeningsinstallaties die op het land stonden, de diefstal bij Blom vond op zijn eigen erf plaats en ging om een dieseltank. Dit betekent volgens wijkagent Sander te Vaarwerk echter niet dat de dieven hun interesse verleggen. ,,De periode waarin de diefstal heeft plaatsgevonden is ruim. Of deze diefstal voor, gelijktijdig of na de serie eerdere diefstallen bij beregeningsinstallaties heeft plaats gevonden is onbekend", zo laat hij in een reactie weten.

Camera