Dieven stelen opnieuw peperdure gps-systemen van boeren in Noordoostpolder

Tractoren

Het is schering en inslag bij boeren in Flevoland. Vorige maand werden er ook al meerdere gps-systemen gestolen uit tractoren. Een woordvoerder van de politie liet toen al weten dat dit een probleem is voor boeren in heel Nederland. In het voorjaar waren er ook al meerdere inbraken bij loonwerkers in Gorssel en Voorst. De hoogwaardige apparatuur waarmee landbouwers hun akkers met precisie kunnen bewerken zijn peperduur en dus ook heel aantrekkelijk voor dieven.